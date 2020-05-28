2020-05-28T09:42:33+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 мая 2020 года: рекордный прирост и новые жертвы

Количество выписанных больных опять меньше, чем вновь зараженных
Лидия ПЕСКОВА
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В больницы области поступают новые зараженные.В больницы области поступают новые зараженные.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минздрав Челябинской озвучил свежую статистику по коронавирусу в регионе.

На утро четверга, 28 мая, в регионе подтверждены 2586 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки добавилось 148 случаев заражения.

Под наблюдением докторов остаются 1433 человек.

За прошедшие сутки выписано 49 человек. Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

В больницах области умерли два человека: 71-летняя пенсионерка из Катав-Ивановского района и 84-летняя женщина из Челябинска. У последней было тяжелое заболевание сердца, коронавирус лишь ускорил смерть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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