Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 мая 2020 года: рекордный прирост и новые жертвы
Минздрав Челябинской озвучил свежую статистику по коронавирусу в регионе.
На утро четверга, 28 мая, в регионе подтверждены 2586 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки добавилось 148 случаев заражения.
Под наблюдением докторов остаются 1433 человек.
За прошедшие сутки выписано 49 человек. Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
В больницах области умерли два человека: 71-летняя пенсионерка из Катав-Ивановского района и 84-летняя женщина из Челябинска. У последней было тяжелое заболевание сердца, коронавирус лишь ускорил смерть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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