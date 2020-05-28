В разгар пандемии в Челябинске открывают нелегальные детские лагеря

28 Май 2020 2020-05-28T08:38:24+03:00

Что об этом думает Роспотребнадзор области

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Тысячи школяров проведут это лето на улице. Из-за коронавируса минобр области до сих пор не решился открыть детские лагеря. Если заезды все же и будут, то не ранее конца июля. Для открытия лагеря необходимо, чтобы на территории не было свежих случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.

Однако это не указ бизнесменам.

«Уважаемые родители! Официально выходим из самоизоляции, поэтому лагерь работать будет. С понедельника, 1 июня, с 8.00 начинаю встречать ребят. Для комфортного пребывания обеспечьте ребят бутылкой для воды, полотенцем для рук и медицинской маской...»

Такое объявление появилось в родительском чате одной из челябинских школ. Лагерь планирует открывать свои двери на базе частной организации, которая в течение учебного года оказывает услуги продленки.

— Разве это законно? — обратилась в редакцию читательница КП-Челябинск.

Мы спросили об этом в Роспотребнадзоре.

— Правила для всех общие. И значения не имеет, государствеyное это заведение или частное. Открывать лагеря 1 июня на территории Челябинской области еще не разрешено. Нарушители могут поплатиться штрафом, — рассказала КП-Челябинск заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Ранее КП-Челябинск уже писала о том, что решение об открытии каждого лагеря будут принимать власти городов и районов. И только после того, как на их территории две недели не будет свежих случаев заражения коронавирусом. Первыми начнут работу пришкольные лагеря, так как здесь не бывает детей из других муниципалитетов. В загородных лагерях этим летом сократят продолжительность смен, а последнюю отодвинут на конец августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU