В разгар пандемии в Челябинске открывают нелегальные детские лагеря
Тысячи школяров проведут это лето на улице. Из-за коронавируса минобр области до сих пор не решился открыть детские лагеря. Если заезды все же и будут, то не ранее конца июля. Для открытия лагеря необходимо, чтобы на территории не было свежих случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
Однако это не указ бизнесменам.
«Уважаемые родители! Официально выходим из самоизоляции, поэтому лагерь работать будет. С понедельника, 1 июня, с 8.00 начинаю встречать ребят. Для комфортного пребывания обеспечьте ребят бутылкой для воды, полотенцем для рук и медицинской маской...»
Такое объявление появилось в родительском чате одной из челябинских школ. Лагерь планирует открывать свои двери на базе частной организации, которая в течение учебного года оказывает услуги продленки.
— Разве это законно? — обратилась в редакцию читательница КП-Челябинск.
Мы спросили об этом в Роспотребнадзоре.
— Правила для всех общие. И значения не имеет, государствеyное это заведение или частное. Открывать лагеря 1 июня на территории Челябинской области еще не разрешено. Нарушители могут поплатиться штрафом, — рассказала КП-Челябинск заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Светлана Лучинина.
Ранее КП-Челябинск уже писала о том, что решение об открытии каждого лагеря будут принимать власти городов и районов. И только после того, как на их территории две недели не будет свежих случаев заражения коронавирусом. Первыми начнут работу пришкольные лагеря, так как здесь не бывает детей из других муниципалитетов. В загородных лагерях этим летом сократят продолжительность смен, а последнюю отодвинут на конец августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Когда в Челябинске откроют детские лагеря и санатории
Чиновники обещают, что летний отдых все-таки состоится (подробнее)
Штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса: могут ли выписать, лайфхаки от мам
Разбираемся, предусмотрены ли штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса (подробнее)
Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит
За деньги сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий (подробнее)
Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать
Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (подробнее)
Красавица в белом халате: поддержим врачей и выберем самых эффектных медиков региона
«Комсомолка» объявляет «медицинский» конкурс красоты (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU