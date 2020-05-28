Социологи выяснили, знают ли челябинцы своих соседей

28 Май 2020 2020-05-28T09:01:28+03:00

А вы знаете, кто живет рядом с вами? Фото: Иван ВИСЛОВ

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили у горожан, знакомы ли они со своими соседями, и пришли к интересному выводу.

Лишь 7,5 не знают, кто живет рядом с ними, к этому числу людей относятся в основном студенты от 18 до 24 лет. Эксперты связывает это с тем, что молодые люди скорей всего временно снимают жилье и съезжают, не успевают завязать отношения с другими жильцами.

Однако многие челябинцы знают небольшое количество своих соседей (35,7%), а тррать горожан (30,7%) знакомы почти со всеми обитателями дома. Четверть опрошенных (24,7%), в основном это образованные мужчине в возрасте от 25 до 44 лет, ответили, что общаются с половиной жильцов по дому или двору. Остальные респонденты (1,4%) сказали, что живут в частном доме.

СПРАВКА

Уже двадцать лет в последнюю пятницу мая в России отмечают День Соседей.

— У праздника довольно интересная задумка — он направлен на улучшение добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, соседское общение, а также борьбу с одиночеством и изоляцией. Последний пункт в новых для нас условиях жизни приобретает особое значение, — сообщили в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU