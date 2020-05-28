Семья из Челябинска снимает на видео сказки с участием маленькой дочки

28 Май 2020 2020-05-28T11:13:59+03:00

Сами родители в кадре не появляются, сценарий пишется исключительно для Кристины.

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Мария Щепелина из Челябинска снимает анимированные сказки для своего YouTube-канала «Кри Сказки». Главную роль в ее роликах играет старшая дочь Кристина. В сказках пятилетняя Кристина постоянно попадает в различные истории: то заблудится в лесу, то бегает по квартире от шляпы, а то сражается со страшной красной рукой из маминой вазы, сообщает сайт hornews.com.

Съемка одной сказки растягивается на несколько недель. Перед съемкой Мария с мужем Антоном пишут сценарий для сюжета, покупают или мастерят реквизит, выбирают подходящие для сценария локации. На монтаж уходит еще пару дней. Мария даже пошла на курсы по созданию спецэффектов.

Сама Мария и ее муж в кадре практически не появляются. Все действо держится на Кристине.

Кри Сказка про хлебные крошки, спасшие Кристину от Бабы Яги.Видео: Марина Щепелина.

Самое популярное с девочкой собрало более 259 тысяч просмотров. Родители полагают, что совсем скоро подключат к съемкам вторую дочь. Если, конечно, двухгодовалая Олеся захочет.

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ИСТОЧНИК KP.RU