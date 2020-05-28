Сыграли праздники: Ирина Гехт объяснила новый прирост заболевших COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T16:58:08+03:00

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Все таки не вторая волна: Ирина Гехт объяснила новый прирост зараженных коронавирусом в Челябинской области. По последним данным от минздрава, число заболевших COVID-19 увеличивается с каждым днем, а сегодня, 28 мая, и вовсе составило 148 пациентов.

Как пояснила вице-губернатор, во всем оказались виноваты майские праздники. Те челябинцы, которые не соблюдали самоизоляцию во время выходных, успели подхватить инфекцию, да еще и успели заразить членов своих семей — отсюда и такой прирост.

— Все новые случаи по Челябинской области — семейные очаги. Инкубационная картина четко видна — 7-й и 14-й дни, которые дали нам майские праздники, — рассказала журналистам Ирина Гехт.

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ИСТОЧНИК KP.RU