СК предъявил еще одно обвинение заместителю министра строительства Челябинской области

29 Май 2020 2020-05-28T22:23:08+03:00

Строительство центра по шорт-треку также затянулось, как и возведение биатлонного комплекса в Златоусте. Фото: google/maps

Дело связано со скандальным возведением центра по шорт-треку

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Заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области.

— По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой» совершили действия по оплате невыполненных работ и фактически непоставленного оборудования центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская Молния», — сообщил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным следствия, бюджету области был причинен ущерб на 65 млн. рублей.

Татьяна Антонова уже находится в СИЗО. Ее арестовали в апреле по обвинению в получении взятки. Речь идет о контракте по строительству биатлонного центра в Златоусте. Сумма впечатляет — 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации.

Вслед за ней в изолятор отправился директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, подписавший акт приемки работ по строительству стадиона и общее покровительство взамен на денежное вознаграждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU