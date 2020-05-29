Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 мая: плюс 150 зараженных за сутки и погибшие в Златоусте

29 Май 2020 2020-05-29T09:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает расти сумасшедшими темпами. За минувшие сутки прибавилось 150 свежих случаев. В целом по области диагноз «коронавирус» с начала эпидемии услышали 2 тысячи 736 человек.

Продолжают болеть 1,5 тысячи человек.

За прошедшие сутки выписано 74 человека. Всего 1180 пациентов поправились и теперь совершенно здоровы.

Двое граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки от коронавируса умерла 78-летняя женщина. Еще один пациент с подтвержденным ковид скончался от онкологии. Оба больных скончались в больнице Златоуста.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 37 зараженных: 16 из них убил коронавирус, еще 21 пациент имели тяжелые сопутствующие недуги.

Вчера прирост по числу заболевших составил 148 новых случаев. Первый заместитель губернатора области Ирина Гехт назвала эту вспышку результатом беспечного отношения горожан к своей безопасности в майские праздники.

Сегодня новые случаи заражения во много раз превышают количество выписанных из больниц. А ведь именно этот показатель учитывался при снятии ряда ограничений в Челябинской области. Судя по ситуации, второй этап снятия ограничений наступит не скоро.

Напомним также, что накануне глава региона Алексей Текслер заявил, что режим самоизоляции граждан продлен в Челябинской области до 15 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU