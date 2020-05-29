Новорожденная девочка из Челябинска попала в больницу после солнечных процедур в коляске
Медикам Челябинской областной детской больницы пришлось спасть новорожденную кроху, которая получила солнечные ожоги во время прогулки.
Мама оставила дочку под весенним солнцем на какие-то полчаса, однако этого оказалось достаточно, чтобы девочка серьезно пострадала.
— Ребенок получил солнечные ожоги первой и второй степени. Кожа на открытых участках покрылась волдырями, а веки сильно опухли, — описал состояние девочки заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.
Четыре дня кроха провела в больнице под наблюдением опытных докторов. Когда состояние ее здоровья улучшилось, медики выписали малышку.
Родители малышей должны знать: кожа у маленьких детей тонкая, нежная, а процесс терморегуляции еще не совершенен. Малышей нужно защищать от прямых лучей солнца.
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ИСТОЧНИК KP.RU