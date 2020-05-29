2020-05-29T09:45:32+03:00
Общество

ЧМК в 2020 году увеличил продажи рельсового проката

Впервые заключен экспортный контракт и осуществляется отгрузка рельсовой продукции для нужд Грузинской железной дороги
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») за 4 месяца 2020 года почти в 3,5 раза увеличил отгрузку рельсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 4 месяца ЧМК отгрузил 145тыс.тонн рельсовой продукции. При этом отгрузка на экспорт с начала года выросла более, чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Впервые заключен экспортный контракт и осуществляется отгрузка рельсовой продукции для нужд Грузинской железной дороги. Подписан очередной контракт на поставку в адрес Белорусской железной дороги. Идет отгрузка рельсов для проектов Министерства обороны РФ, металлургических предприятий России.

Также ЧМК подписал экспортный контракт с Узбекской железной дорогой на поставку Z-профиля, применяемого в вагоностроении.

— Даже в условиях всемирного падения экономической активности комбинат продолжает развивать экспортные продажи, отгружая продукцию в страны СНГ и ближнего зарубежья, в проекте поставки нашей продукции и в другое полушарие. Рельсы производства ЧМК пользуются неизменным спросом, и он только растет,- комментирует директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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