В Челябинске стали доступны голосовые вызовы в сетях LTE и Wi-Fi

29 Май 2020 2020-05-29T09:59:13+03:00

Абонент может вести разговор и продолжать интернет-сессию, переписываться в мессенджерах или двигаться по навигатору

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ПАО «МТС», российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, первым в Челябинской области запустил технологии голосового вызова VoWiFi (Voice over Wi-Fi) и VoLTE (Voice over LTE).

Технология VoLTE дает возможность абонентам совершать звонки по сети LTE. Она позволит одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом — абонент сможет вести разговор и продолжать интернет-сессию, переписываться в мессенджерах или двигаться по навигатору. Эта услуга обеспечит в сети LTE голосовой прием HD-качества и значительно более высокую скорость соединения, чем в сетях предыдущих поколений — пользователи будут иметь ощущение «живого» разговора с собеседником.

Технология VoWiFi позволяет абонентам всегда оставаться на связи — совершать и принимать звонки в местах, где не ловит сеть, но есть стабильное Wi-Fi-подключение. Это позволяет звонить из помещений, расположенных на цокольных этажах и в промышленных зонах, из других мест, где затруднено прохождение сигнала, а также находясь в роуминге. Звонки, совершенные по технологии VoWiFi даже из другой страны, будут стоить так же, как в домашнем регионе, или расходоваться из пакета минут вашего тарифного плана.

— МТС первой в Челябинской области запустила интернет-звонки на базе технологий VoLTE и VoWiFi. Эти решения помогут совершать звонки и отправлять смс в любой ситуации, а также дадут почувствовать новое HD-качество разговора с ощущением присутствия собеседника на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, технологии позволят сэкономить, что особенно важно в нынешней ситуации. Например, в поездках, совершая звонки по сети Wi-Fi, можно использовать минуты вашего пакета, как если бы вы разговаривали в домашнем регионе, — говорит директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Одновременно с VoWiFi и VoLTE в Челябинской области запущена технология SMSoIP. С ее помощью южноуральцы могут отправлять SMS через 4G-интернет при включенной функции VoLTE или через Wi-Fi при включенной VoWiFi, расходуя пакет сообщений домашнего тарифного плана.

Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости. Технологическая метка «Интернет-звонки» предоставляется бесплатно непосредственно МТС и активируется автоматически, если смартфон поддерживает данные технологии. В случае, когда активация автоматически не произошла, включить технологическую метку «Интернет-звонки» можно с помощью USSD-команды *111*6#, с помощью приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

Новые технологии доступны на многих устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, смартфонов Samsung, Huawei и других устройств. С полным перечнем смартфонов, поддерживающих услугу, можно ознакомиться по ссылке. Если ваше устройство не поддерживает технологии VoWiFi и VoLTE, вы можете активировать технологическую метку самостоятельно с помощью приложения «МТС Коннект».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU