Для посещения детского сада в Челябинской области не нужна справка с работы родителей

29 Май 2020 2020-05-29T10:15:14+03:00

Однако без разрешения от педиатра не обойтись

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Как минимум, до 15 июня детские сады Челябинской области продолжают работать в режиме дежурных групп. Но устроить ребенка в детский сад станет легче. У родителей больше не будут требовать справку с работы, заявила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

— Если родители вышли на работу, ребенка можно приводить в детский сад. Никаких подтверждений от работодателя больше не нужно. И все же я призываю родителей при любой возможности оставлять малыша дома, не водить его в коллектив. Риск заразиться все-таки существует, — заметила замминистра.

Напомним, случаи коронавируса в детских садах на территории области были. В самом начале пандемии в садике на Северо-Западе Челябинска заболели родители одного малыша. А уже в мае коронавирус обнаружили у сотрудника садика в Копейске.

Вместо справки с работы родителей каждый ребенок, идущий в садик, сегодня должен иметь другой документ — справку от педиатра об отсутствии контакта с больными. Сдавать анализ на коронавирус при этом не нужно. Получить справку можно в поликлинике по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU