Райффайзенбанк победил в трех номинациях международной премии CX World Awards за лучший клиентский опыт

29 Май 2020 2020-05-29T10:20:26+03:00

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Райффайзенбанк стал победителем сразу в трех номинациях: «Лучший клиентский опыт» в розничном и корпоративном сегментах и «Проект изменения, CX трансформации бизнеса». Райффайзенбанк также вошел в число финалистов в номинации «Цифровой клиентский опыт». Ежегодная премия CX World Awards определяет самые интересные и успешные проекты, инициативы и стратегии в области клиентского опыта.

Победители конкурса

Подразделение малого и среднего бизнеса Райффайзенбанка: 1 место в номинации «Лучший клиентский опыт в корпоративном сегменте»

Весь розничный блок Райффайзенбанка: 1 место в номинации «Лучший клиентский опыт в розничном сегменте»

Все команды Райффайзенбанка: 1 место в номинации «Проект изменения, CХ трансформации бизнеса»

Экспертное жюри конкурса отметило последовательность и высокие результаты бизнес-команд Райффайзенбанка, выстраивающих все процессы клиентского обслуживания в соответствии с тезисом «Нельзя думать, что все хорошо до того, как это сказал клиент». Цели по клиентскому опыту есть у каждого сотрудника, что позволяет разным командам выстраивать работу в соответствии с позиционированием Райффайзенбанка — «Просто. Четко. Компетентно.».

CX World Awards — крупнейшая ежегодная профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Цель премии — содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта. С 2015 года она отмечает высокие достижения и результаты работы в области Сustomer eХperience во всех секторах и отраслях экономики по различным категориям и номинациям.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU