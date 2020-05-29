2020-05-29T10:21:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус нашли в детской поликлинике в Челябинской области

У двух работников подтвердили опасный вирус
Ангелина ЗАКИРОВА
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У сотрудников детской поликлиники нашли коронавирусУ сотрудников детской поликлиники нашли коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Аргаяшском районе у двух медиков детской поликлиники подтвердили коронавирус. О заражении сотрудников рассказали в пресс-службе администрации района.

Сейчас проверяют всех контактировавших с медработниками, здание поликлиники продезинфицировали и наладили прием пациентов.

На 28 мая в Аргаяшском районе подтвердили 20 случаев заражения COVID-19. В администрации считают, что прирост заболевших связан с распространением инфекции в семейных очагах.

— Так, выявленный ранее очаг заболевших в деревне Селяева увеличился с 8 до 9 человек. У всех подтвержденный COVID-19. Ситуация может повториться в поселке Ишалино, где госпитализированы с пневмонией по типу коронавирусной 3 члена одной семьи, еще у одного — проявляются признаки заболеваемости. В деревне Курманова пациент несколько раз отказывался от госпитализации, под угрозой заражения оказались члены семьи, — сообщили в пресс-службе администрации Аргаяшского района.

Напомним, за последние сутки в Челябинской области зафиксировали 150 новых случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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