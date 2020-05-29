Жителя Челябинской области посадят на 12 лет за двойное убийство
В Челябинской области 35-летнего мужчину приговорили к 12 с половиной годам колонии строго режима за убийство двух людей, также с преступника взыскали 1850 тыс. рублей за моральный вред.
— Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).
В марте прошлого года южнауралец застрелили двоих на «Успенском» кладбище и скрылся с места преступления, но вечером в этот же день пришел с повинной и показал, где хранит оружие. В СК Челябинской области добавили, что преступник помогал в расследовании дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU