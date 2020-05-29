2020-05-29T10:58:21+03:00
Общество

В Челябинской области расширяют трассу М5 на Екатеринбург

Дорожники рассказали, сколько времени понадобится на ремонт участка в 40 км
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Ремонтируемый участок М5 в сторону Екатеринбурга.Ремонтируемый участок М5 в сторону Екатеринбурга.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Дорога М5 в Челябинской области пролегает в сторону Уфы и в направлении Екатеринбурга. До границы со Свердловской областью 40-километровый участок представляет из себя бутылочное горлышко: всего две полосы. А суточный трафик напряженный: от 7 до 12 тысяч автомобилей!

В нынешнем году Челябинская область получила из федерального бюджета, по линии Росавтодора, 4,4 млрд руб на ремонт 40-километрового участка. В 2022 году до границы Свердловской области проляжет дорога I категории в четыре полосы. С новой системой освещения, разделительной полосой, разметкой и левыми поворотами.

Работы разбиты на три этапа.

В 2020 году отремонтируют первый участок в 12 км, от Голубинки до Караболки. В 2021 году — 9 км дороги от Каработки до Аллаков. В 2022 году, к ноябрю, — оставшиеся 19,6 км до границы со Свердловской областью.

Исполнитель больших работ — ФКУ Упрдор «Южный Урал». Руководитель управления, Сергей Бойко, на неделе участвовал в совещании с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона обозначил приоритет развития федеральных трасс: расширение до четырех полос, безопасность и комфорт. В пятницу, 29 мая, глава региона осмотрит ремонтируемый участок М5 в сторону Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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