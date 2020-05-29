В 25 млрд рублей обойдется завершение строительства конгресс-холла в Челябинске

29 Май 2020 2020-05-29T11:13:15+03:00

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Чтобы наконец достроить конгресс-холл на реке Миасс понадобится 25 млрд рублей, что накладно для бюджета. У проекта еще нет спонсора, но губернатор отметил, что есть желающие.

— Цена вопроса — порядка 25 миллиардов рублей, у нас нет в бюджете денег на это. Ищем инвестора. И не только на этот проект. Инвестор может предложить любой формат, мы в публичной плоскости обсудим. Инвестора конкретного нет, но интерес проявляют, — рассказал Алексей Текслер.

Ранее прокуратура нашла нарушения при строительстве конгресс-холла.

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ИСТОЧНИК KP.RU