«Получат по заслугам». В Челябинской области чиновники скрывают свои доходы
В пятницу, 29 мая, Алексей Текслер участвовал в совещании под председательством полпреда Президента в УрФО Николая Цуканова. В повестке значился вопрос противодействия корупции.
Губернатор доложил об итогах декларационной кампании в регионе.
Несмотря на режим самоизоляции, кампания завершилась в срок.
— В органах госвласти сведения к 30 апреля предоставили 99% от общего числа. В муниципальных образованиях — 98% от тех, кто должен эти сведения представить. По всем руководителям, включая губернатора, членов правительства представленные сведения были опубликованы, — сказал Текслер.
137 чиновников попытались скрыть доходы и не «светить» их в декларациях.
— К дисциплинарной ответственности по итогам всех 195 проверок за недостоверность сведений о доходах привлечено 137 человек. По прошлому году цифры на порядок были ниже. Безусловно все «герои» получат по заслугам.
ИСТОЧНИК KP.RU