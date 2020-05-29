2020-05-29T11:42:20+03:00
Общество

«Получат по заслугам». В Челябинской области чиновники скрывают свои доходы

Алексей Текслер на совещании при полпреде президента по противодействию коррупции озвучил итоги проверки декларационной кампании
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В пятницу, 29 мая, Алексей Текслер участвовал в совещании под председательством полпреда Президента в УрФО Николая Цуканова. В повестке значился вопрос противодействия корупции.

Губернатор доложил об итогах декларационной кампании в регионе.

Несмотря на режим самоизоляции, кампания завершилась в срок.

— В органах госвласти сведения к 30 апреля предоставили 99% от общего числа. В муниципальных образованиях — 98% от тех, кто должен эти сведения представить. По всем руководителям, включая губернатора, членов правительства представленные сведения были опубликованы, — сказал Текслер.

137 чиновников попытались скрыть доходы и не «светить» их в декларациях.

— К дисциплинарной ответственности по итогам всех 195 проверок за недостоверность сведений о доходах привлечено 137 человек. По прошлому году цифры на порядок были ниже. Безусловно все «герои» получат по заслугам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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