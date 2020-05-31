Погода в Челябинске на 1 июня 2020: когда закончится гроза и очистится небо

31 Май 2020 2020-05-31T20:38:49+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Челябинске 1 июня 2020 года

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Календарное лето пришло на Южный Урал с ветрами и небольшим дождиком. Однако в целом погода в Челябинске 1 июня 2020 года вполне комфортная для самого теплого времени года.

Дождь, нагрянувший в город вечером 31 мая, продолжится днем. Скажем больше: синоптики обещают кратковременные осадки до конца недели.

Воздух в Челябинске в понедельник прогреется до +20..+22 градусов. Ветер северо-западный, днем возможны порывы до 14 м/с. Где-то по области сегодня могут пройти и грозы.

Если вы вдруг соскучились по безумному буйству природы, можете посмотреть видео первой грозы в Челябинске на нашем сайте — видеограф Вадим Архипов снял стихию в режиме таймлапс в ночь на 28 мая.

Кстати, 1 июня — День защиты детей. Если в вашей семье есть школьники, мы советуем записать их в бесплатные онлайн-лагеря, которые весь июнь будут работать под патронатом министерства образования Челябинской области. Подробнее о всех проектах читайте на нашем сайте. Реальные лагеря откроются на Южном Урале не раньше 1 июля.

Первая гроза в Челябинске 2020.Видео: Vadim Arkhipov

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ИСТОЧНИК KP.RU