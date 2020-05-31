2020-05-31T08:10:24+03:00
Общество

«Что делать, если курят во дворе?»: на подъездах в Челябинске расклеят инструкции

В День без табака горожанам решили напомнить о вреде курения
Сергей ГРУШАКОВ
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Врачи призываются курильщиков отказаться от вредной привычки хотя бы в День без табакаВрачи призываются курильщиков отказаться от вредной привычки хотя бы в День без табакаФото: Андрей АБРАМОВ
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31 мая в России отмечается День без табака. Статистика показывает, что южноуральцев не отпугивают устрашающие картинки на пачках с сигаретами и процент курящих снижается очень медленно. Несмотря на режим ограничений из-за коронавируса, челябинцам все равно решили напомнить о вреде курения.

По данным Росстата, в 2019 году, в Челябинской области курят 26,6% жителей. Сегодня на подъездах жилых домов появятся специальные информационные плакаты «Что делать, если курят во дворе?». Как сообщили в администрации Челябинска, будет расклеено около тысячи подобных объявлений.

— Существует большое количество способов отказа от никотиновой и табачной зависимости: мобильные приложения, книги, специальные препараты. После завершения режима повышенной готовности, в поликлиниках вновь начнут работать кабинеты отказа от курения. Главное, чтобы человек выбрал для себя наиболее подходящий путь и понимал, что это необходимо для спасения собственного здоровья и здоровья близких», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Управления здравоохранения города Дмитрий Прокопьев.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Как отмечают специалисты, курящие люди чаще болеют респираторными заболеваниями, у них в 6 раз повышается риск заболеть хронической обструктивной болезнью легких, каждый 10-ый курильщик заболевает раком легких. А сейчас возникает риск осложнений при коронавирусной инфекции, которая оказывает влияние на легкие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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