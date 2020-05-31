Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 31 мая: 35-летний мужчина скончался от COVID-19
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, на утро 31 мая выявлено 140 новых случаев. Пополнилась и статистика смертности.
За сутки скончались два человека. 35-летний мужчина умер от коронавируса. 63-летняя пациентка имела хронические заболевания и COVID-19 был сопутствующим.
Всего в области с начала эпидемии подтверждены 3018 случаев заболевания коронавирусом. Сейчас с ним борются 1569 человек. За сутки из больниц выписали 65 южноуральцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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