Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 31 мая: 35-летний мужчина скончался от COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T09:19:41+03:00

За сутки от коронавируса умерли два человека Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, на утро 31 мая выявлено 140 новых случаев. Пополнилась и статистика смертности.

За сутки скончались два человека. 35-летний мужчина умер от коронавируса. 63-летняя пациентка имела хронические заболевания и COVID-19 был сопутствующим.

Всего в области с начала эпидемии подтверждены 3018 случаев заболевания коронавирусом. Сейчас с ним борются 1569 человек. За сутки из больниц выписали 65 южноуральцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU