2020-05-31T10:33:48+03:00
Общество

В Челябинске на пяти улицах частично перекроют движение

Публикуем список участков, где проводится ремонт
Сергей ГРУШАКОВ
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На нескольких улицах поменяют бордюрыНа нескольких улицах поменяют бордюрыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 31 мая, в Челябинске будут продолжены дорожные работы. На пяти улицах ожидается частичное перекрытие движения, водителей просят заранее продумать маршруты.

По данным городской администрации, на нескольких объектах будут менять бордюры и техника займет часть дороги.

Частичное перекрытие движения вводится на:

- Сулимова (от ул. Омской до ул. Курчатова)

- Образцова

- Салтыкова

- Труда (от ул. Российская до а/д Меридиан)

- Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов)

Дорожные работы также проводятся на:

- Ун. Набережная, ул.Сахарова, ул Колхозная, ул. Городская, ул. Молдавская — выполнение работ по устройству пандусов и замене бортового камня.

- Болейко (от ул.Кожзаводская до пр.Победы) - монтаж бортового камня.

- Артиллерийская (от ул. Потемкина до ул. Бажова) - установка бортового камня

- Нанесение горизонтальной разметки ул. Первой пятилетки, Г. Танкограда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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