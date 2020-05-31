В Челябинске на пяти улицах частично перекроют движение
Сегодня, 31 мая, в Челябинске будут продолжены дорожные работы. На пяти улицах ожидается частичное перекрытие движения, водителей просят заранее продумать маршруты.
По данным городской администрации, на нескольких объектах будут менять бордюры и техника займет часть дороги.
Частичное перекрытие движения вводится на:
- Сулимова (от ул. Омской до ул. Курчатова)
- Образцова
- Салтыкова
- Труда (от ул. Российская до а/д Меридиан)
- Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов)
Дорожные работы также проводятся на:
- Ун. Набережная, ул.Сахарова, ул Колхозная, ул. Городская, ул. Молдавская — выполнение работ по устройству пандусов и замене бортового камня.
- Болейко (от ул.Кожзаводская до пр.Победы) - монтаж бортового камня.
- Артиллерийская (от ул. Потемкина до ул. Бажова) - установка бортового камня
- Нанесение горизонтальной разметки ул. Первой пятилетки, Г. Танкограда.
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ИСТОЧНИК KP.RU