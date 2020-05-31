В Челябинской области отменили карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга
С сегодняшнего дня, 31 мая, всем прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
— Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19, — прокомментировали в пресс-службе губернатора.
При этом за сутки количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось на 140 человек. Скончались еще два больных — 35-летний мужчина и 63-летняя пациентка.
Всего в области с начала эпидемии подтверждены 3018 случаев заболевания коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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