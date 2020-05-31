2020-05-31T10:59:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области отменили карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга

Такое решение принял губернатор Алексей Текслер
Сергей ГРУШАКОВ
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После поездки все прибывшие были обязаны пройти двухнедельный карантинПосле поездки все прибывшие были обязаны пройти двухнедельный карантинФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С сегодняшнего дня, 31 мая, всем прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

— Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19, — прокомментировали в пресс-службе губернатора.

При этом за сутки количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось на 140 человек. Скончались еще два больных — 35-летний мужчина и 63-летняя пациентка.

Всего в области с начала эпидемии подтверждены 3018 случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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