2020-05-31T11:44:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление режима ограничений в Курганской области 2020: когда разрешат прогулки и отменят смс для выхода из дома

Власти объявили об ослабление режима ограничений в Курганской области 2020
Сергей ГРУШАКОВ
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В Курганской области отменили смс для выхода из домаВ Курганской области отменили смс для выхода из домаФото: Валентина ВАГАНОВА
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В Курганской области началось ослабление режима ограничений из-за пандемии коронавируса. Теперь жителям больше не нужно отправлять смс, чтобы выйти из дома.

Как сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом, с 1 июня разрешено выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. При этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора:

- На улице необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность

- Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, носить маски в общественном транспорте, магазинах и организациях, оказывающих услуги. В автобусах также рекомендуется пользоваться перчатками.

- При совместных занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе соблюдать предельно допустимое количество занимающихся не более двух человек и дистанцию между занимающимися не менее 5 м.

- При совместных прогулках на улице соблюдать предельно допустимое количество прогуливающихся не более двух человек и дистанцию.

— Для лиц старше 65 лет и граждан с серьезными хроническими заболеваниями по-прежнему сохраняется рекомендация находиться дома. Выезды на дачные участки разрешены, — подчеркнули в штабе.

Также строгий режим двухнедельной самоизоляции обязаны соблюдать те, кто контактировал с больными COVID-19, и те, кто возвращается в регион из ХМАО, ЯНАО, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской и Мурманской областей.

Порядок въезда в Курганскую область остается прежним. Попасть на территорию региона смогут те граждане, которые имеют регистрацию, работают в регионе, приехали на похороны или лечение.

За сутки в регионе зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19, из них 10 — завозные. Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 245 случаев заражений коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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