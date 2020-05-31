«Дотянул до последнего»: стали известны подробности смерти 35-летнего южноуральца от коронавируса
Стали известны подробности смерти 35-летнего южноуральца от коронавируса. По словам врачей, он поздно обратился за медицинской помощью.
Мужчина наблюдался в больнице Миасса и некоторое время находился в реанимации.
— У него не было хронических заболеваний, просто дотянул до последнего. Состояние было тяжелым, низкий показатель кислорода в крови, поражение легких. Пациента находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, к сожалению, спасти не удалось, — сообщил источник в Минздраве.
О смерти южноуральца стало известно сегодня, 31 мая. За сутки коронавирус унес жизнь еще одной пациентки. 63-летняя женщина имела хронические заболевания, поэтому вирус переносила тяжело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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