«Дотянул до последнего»: стали известны подробности смерти 35-летнего южноуральца от коронавируса

31 Май 2020 2020-05-31T14:22:07+03:00

Мужчина несколько дней пролежал в реанимации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мужчина был на искусственной вентиляции легких

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Стали известны подробности смерти 35-летнего южноуральца от коронавируса. По словам врачей, он поздно обратился за медицинской помощью.

Мужчина наблюдался в больнице Миасса и некоторое время находился в реанимации.

— У него не было хронических заболеваний, просто дотянул до последнего. Состояние было тяжелым, низкий показатель кислорода в крови, поражение легких. Пациента находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, к сожалению, спасти не удалось, — сообщил источник в Минздраве.

О смерти южноуральца стало известно сегодня, 31 мая. За сутки коронавирус унес жизнь еще одной пациентки. 63-летняя женщина имела хронические заболевания, поэтому вирус переносила тяжело.

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ИСТОЧНИК KP.RU