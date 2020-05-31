Челябинцы компенсировали отдых на пляжах заплывами в карьерах
Пока все городские пляжи закрыты, челябинцы оккупировали карьеры. В парке им. Гагарина купальный сезон уже в разгаре.
— Яблоку упасть негде, народу полно. Какая уж тут социальная дистанция, — рассказывает читатель КП-Челябинск.
Челябинцы устроили заплывы в городском парке.Валентина ВАГАНОВА
В воду лезут взрослые и дети, и даже собаки. Молодые люди и вовсе устроили прыжки в воду с высокого берега. Купальный сезон проходит без присутствия спасателей и в запрещенных местах.
Молодые люди прыгают в воду с обрываФото: Валентина ВАГАНОВА
Спасателей видно не былоФото: Валентина ВАГАНОВА
При этом урны были переполнены уже в середине дня.
— В сентябре 2019 года в городском бору Челябинска открылась первая экологическая тропа «Лесные сказки». Это всесезонный пешеходный маршрут протяженностью 700 метров. Маршрут ориентирован на детей дошкольного и школьного возрастов- так было написано в пресс релизах. Прошло чуть больше полугода и посмотрите в каком она состоянии. Уверен, что прогулки по такой тропе, не улучшит отношение детей к природе, — высказал свое мнение член Общественной палаты Олег Дубровин.
На тропе сказок чаще встречаются свиньи. Фото: Олег Дубровин
Скульптуры не простояли и года. Фото: Олег Дубровин
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ИСТОЧНИК KP.RU