2020-05-31T16:34:09+03:00
Общество

Челябинцы компенсировали отдых на пляжах заплывами в карьерах

Купальный сезон открыли в опасных местах
Сергей ГРУШАКОВ
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В жаркий день на берегу карьера полно гостейВ жаркий день на берегу карьера полно гостейФото: Валентина ВАГАНОВА
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Пока все городские пляжи закрыты, челябинцы оккупировали карьеры. В парке им. Гагарина купальный сезон уже в разгаре.

— Яблоку упасть негде, народу полно. Какая уж тут социальная дистанция, — рассказывает читатель КП-Челябинск.

Челябинцы устроили заплывы в городском парке.Валентина ВАГАНОВА

В воду лезут взрослые и дети, и даже собаки. Молодые люди и вовсе устроили прыжки в воду с высокого берега. Купальный сезон проходит без присутствия спасателей и в запрещенных местах.

Молодые люди прыгают в воду с обрыва Фото: Валентина ВАГАНОВА

Молодые люди прыгают в воду с обрываФото: Валентина ВАГАНОВА

Спасателей видно не было Фото: Валентина ВАГАНОВА

Спасателей видно не былоФото: Валентина ВАГАНОВА

При этом урны были переполнены уже в середине дня.

— В сентябре 2019 года в городском бору Челябинска открылась первая экологическая тропа «Лесные сказки». Это всесезонный пешеходный маршрут протяженностью 700 метров. Маршрут ориентирован на детей дошкольного и школьного возрастов- так было написано в пресс релизах. Прошло чуть больше полугода и посмотрите в каком она состоянии. Уверен, что прогулки по такой тропе, не улучшит отношение детей к природе, — высказал свое мнение член Общественной палаты Олег Дубровин.

На тропе сказок чаще встречаются свиньи. Фото: Олег Дубровин

На тропе сказок чаще встречаются свиньи. Фото: Олег Дубровин

Скульптуры не простояли и года. Фото: Олег Дубровин

Скульптуры не простояли и года. Фото: Олег Дубровин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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