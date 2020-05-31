В Челябинске на Шершневском пляже скончался отдыхающий
В Челябинске на Шершневском пляже скончался отдыхающий. Его тело увезли на глазах у десятков очевидцев.
В полиции подтвердили трагический случай, но информации о погибшем пока нет.
— Проходили мимо, увидели, что стоит полиция, рядом накрытое тело. Потом его увезли на скорой, — рассказали читатели КП-Челябинск.
Пляжи закрыты, но отдыхающих это не останавливает.Василий ВОРОНИН
Горожане сообщают, что несмотря на большое число отдыхающих, спасателей в местах купаний не видно.
Сегодня «Комсомолка» уже сообщала о том, что купальный сезон челябинцам пришлось открыть в опасных местах. Пляжи закрыты, поэтому отдыхающие бросились к карьерам.
Купальный сезон челябинцы открыли на карьерах.Василий ВОРОНИН
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ИСТОЧНИК KP.RU