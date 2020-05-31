31 Май 2020 2020-05-31T17:47:41+03:00

На Шершнях уже произошел трагический случай. Фото: читатель КП-Челябинск

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В Челябинске на Шершневском пляже скончался отдыхающий. Его тело увезли на глазах у десятков очевидцев.

В полиции подтвердили трагический случай, но информации о погибшем пока нет.

— Проходили мимо, увидели, что стоит полиция, рядом накрытое тело. Потом его увезли на скорой, — рассказали читатели КП-Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782304" frameborder="0"></iframe> Пляжи закрыты, но отдыхающих это не останавливает.Василий ВОРОНИН

Горожане сообщают, что несмотря на большое число отдыхающих, спасателей в местах купаний не видно.

Сегодня «Комсомолка» уже сообщала о том, что купальный сезон челябинцам пришлось открыть в опасных местах. Пляжи закрыты, поэтому отдыхающие бросились к карьерам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782305" frameborder="0"></iframe> Купальный сезон челябинцы открыли на карьерах.Василий ВОРОНИН

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ИСТОЧНИК KP.RU