2020-06-01T08:23:05+03:00
Общество

Вечеринка к началу лета: Челябинск накрыли молнии и грозы

Пользователи соцсетей делятся фотографиями бушующего неба
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Наш Челябинск, vk.comФото: Наш Челябинск, vk.com
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Начало лета в Челябинске началось с настоящей вечеринки в небе: в ночь с 31 мая на 1 июня над городом прошелся настоящий шторм из молний и гроз.

Впрочем, в этот раз непогода оказалась спокойнее. В начале прошлой недели в Челябинске прошел штормовой ветер, который снес несколько деревьев, а также повредил кровлю на некоторых зданиях. В этот же раз большинство челябинцев могли просто наблюдать за ночным, немного пугающим шоу.

При этом, судя по прогнозам синоптиков, такая непогода только начало. Уже сегодня, 1 июня, хоть и ожидается теплая температура, но в разных частях региона возможны кратковременные дожди, грозы, град.

Лето в Челябинске началось с гроз.Видео: Регион-74 | Челябинск, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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