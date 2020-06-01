Вечеринка к началу лета: Челябинск накрыли молнии и грозы

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:23:05+03:00

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Начало лета в Челябинске началось с настоящей вечеринки в небе: в ночь с 31 мая на 1 июня над городом прошелся настоящий шторм из молний и гроз.

Впрочем, в этот раз непогода оказалась спокойнее. В начале прошлой недели в Челябинске прошел штормовой ветер, который снес несколько деревьев, а также повредил кровлю на некоторых зданиях. В этот же раз большинство челябинцев могли просто наблюдать за ночным, немного пугающим шоу.

При этом, судя по прогнозам синоптиков, такая непогода только начало. Уже сегодня, 1 июня, хоть и ожидается теплая температура, но в разных частях региона возможны кратковременные дожди, грозы, град.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="238" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782361" frameborder="0"></iframe> Лето в Челябинске началось с гроз.Видео: Регион-74 | Челябинск, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU