Вечеринка к началу лета: Челябинск накрыли молнии и грозы
Начало лета в Челябинске началось с настоящей вечеринки в небе: в ночь с 31 мая на 1 июня над городом прошелся настоящий шторм из молний и гроз.
Впрочем, в этот раз непогода оказалась спокойнее. В начале прошлой недели в Челябинске прошел штормовой ветер, который снес несколько деревьев, а также повредил кровлю на некоторых зданиях. В этот же раз большинство челябинцев могли просто наблюдать за ночным, немного пугающим шоу.
При этом, судя по прогнозам синоптиков, такая непогода только начало. Уже сегодня, 1 июня, хоть и ожидается теплая температура, но в разных частях региона возможны кратковременные дожди, грозы, град.
Лето в Челябинске началось с гроз.Видео: Регион-74 | Челябинск, vk.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU