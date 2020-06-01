Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:07:49+03:00

Активнее всех переходят на безналичную оплату россияне в возрасте до 30 лет

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Россияне стали чаще пользоваться банковскими картами и сократили использование наличных, показал опрос Райффайзенбанка. В период пандемии, согласно результатам опроса, наиболее серьезно к мерам гигиены при взаимодействии с деньгами относятся люди старше 60 лет, а активнее всех переходят на безналичную оплату россияне в возрасте до 30 лет.

Почти 42% опрошенных стараются на фоне пандемии расплачиваться преимущественно картой, показал опрос Райффайзенбанка. 45% респондентов заявили, что используют карты, но немного наличных все же не помешает. Только 13% предпочитают наличные.

При этом женщины активнее, чем мужчины, используют безналичную оплату — 49% женщин заявили, что стали чаще пользоваться картой. Так же ответили только 33% мужчин. 19% мужчин ответили, что расплачиваются только наличными деньгами, потому что, по их мнению, это надежнее.

Почти 21% опрошенных дезинфицируют банковскую карту, если пользовались ей вне дома. Еще 26% расплачиваются смартфоном, а 22% дезинфицируют руки, а карты дома не достают. Чаще других карты санируют люди 41-50 лет, а реже всего — россияне 51-60 лет, однако они ответственно подходят к дезинфекции рук после контакта с картой.

Большинство опрошенных — 41% — в период пандемии пользуются банкоматами как обычно. 30% сообщили, что используют перчатки, которые потом выбрасывают. 23% респондентов предпочитают использовать бесконтактную технологию NFC, которая позволяет не вставлять карту в банкомат.

Опрос проводился в мае 2020 года, в нем приняли участие более 300 человек старше 18 лет.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU