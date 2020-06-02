Пока без сериалов и шоу: в Челябинской области отключат телевидение и радио

2 Июнь 2020 2020-06-01T21:17:22+03:00

Во время отключения можно опробовать, например, видеоигры Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уходим в интернет: с 1 по 5 июня в девяти муниципалитетах Челябинской области возможны перерывы в вещании телевидения и радио. По информации от регионального Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития, все из-за профилактики.

Временные перебои будут нужны для безопасности связистов. В это время сотрудники ведомства будут проверять работу оборудования, проводить его инвентаризацию и, при необходимости, ремонт.

Точную информацию об отключении можно узнать на сайте смотрицифру.рф. Пока перебои точно будут в Багаряке, Кусе, Магнитогорске, Карабаше, Миньяре, Нязепетровске, Усть-Катаве, Шемахе и Юрюзани.

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ИСТОЧНИК KP.RU