2020-06-01T21:17:22+03:00
Общество

Пока без сериалов и шоу: в Челябинской области отключат телевидение и радио

В течении пяти первых дней лета будут идти профилактические работы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Во время отключения можно опробовать, например, видеоигрыВо время отключения можно опробовать, например, видеоигрыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уходим в интернет: с 1 по 5 июня в девяти муниципалитетах Челябинской области возможны перерывы в вещании телевидения и радио. По информации от регионального Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития, все из-за профилактики.

Временные перебои будут нужны для безопасности связистов. В это время сотрудники ведомства будут проверять работу оборудования, проводить его инвентаризацию и, при необходимости, ремонт.

Точную информацию об отключении можно узнать на сайте смотрицифру.рф. Пока перебои точно будут в Багаряке, Кусе, Магнитогорске, Карабаше, Миньяре, Нязепетровске, Усть-Катаве, Шемахе и Юрюзани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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