2020-06-01T22:03:49+03:00
Общество

Космонавт с МКС сфотографировал Челябинскую область и рассказал про «уральский Байкал»

Иван Вагнер поделился снимком в своем Instagram
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: ivan_mks63/instagram.comФото: ivan_mks63/instagram.com
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«Наконец-то «открылся» для нас Урал»: космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал Миасс с орбиты и рассказал про город на своей странице.

— Миасс — город в золотой долине! Здесь в 19 веке были найдены залежи золота и образовано множество золотых приисков. Во время Великой Отечественной войны сюда было перенесено производство автомобилей, сегодня все их знают под маркой «Урал» и, конечно, в 50-е был основан Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, — написал Иван Вагнер. — На северо-западе от города расположено озеро Тургояк — его называют «уральским Байкалом». Это одно из самых чистых и глубоких озер Урала, а благодаря особому планктону вода в озере подсвечивается под лучами Солнца.

Он отметил, что уже не первый раз пытался сфотографировать Урал: сначала пролетали ночью, затем помешала плохая погода. Космонавт ведет свой блог на русском и английском языке. Так что про Миасс теперь узнают подписчики со всего мира.

ivan_mks63ivan_mks63
ivan_mks63
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Ранее на своей странице российский космонавт рассказал о стыковке CrewDragon с МКС и поприветствовал американских коллег. Успешный запуск корабля Илона Маска стал одним из обсуждаемых событий минувших выходных. Челябинский священник Алексей Егоров, в свое время окончивший аэрокосмический факультет ЮУрГУ, рассуждает, о том, почему это вызвало такой ажиотаж, и что же такое произошло на самом деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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