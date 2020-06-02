Ущерб на 18 миллионов: житель Кургана сжег новые иномарки в автосалоне

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:21:18+03:00

Поджигатель уже неоднократно судим. Фото: УМВД России по Курганской области

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В Зауралье по горячим следам задержали поджигателя автосалона. Он спалил 13 иномарок на открытой охраняемой стоянке. Злоумышленник проник на парковку ночью, как его проглядели охранники, еще предстоит разобраться. Предварительный ущерб — более 18 миллионов рублей.

Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как поджигатель обливает машины бензином и бросает спичку. Автомобили моментально вспыхивают.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Поджигатель из села Кетово, неоднократно судим, нигде не работает. Причины своего поступка он внятно объяснить не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782577" frameborder="0"></iframe> Поджог автосалона в Кургане.Видео: УМВД России по Курганской области

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ИСТОЧНИК KP.RU