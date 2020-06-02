2020-06-02T06:21:18+03:00
Происшествия

Ущерб на 18 миллионов: житель Кургана сжег новые иномарки в автосалоне

Момент поджога попал на видео
Валентина ВАГАНОВА
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Поджигатель уже неоднократно судим. Фото: УМВД России по Курганской областиПоджигатель уже неоднократно судим. Фото: УМВД России по Курганской области
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В Зауралье по горячим следам задержали поджигателя автосалона. Он спалил 13 иномарок на открытой охраняемой стоянке. Злоумышленник проник на парковку ночью, как его проглядели охранники, еще предстоит разобраться. Предварительный ущерб — более 18 миллионов рублей.

Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как поджигатель обливает машины бензином и бросает спичку. Автомобили моментально вспыхивают.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Поджигатель из села Кетово, неоднократно судим, нигде не работает. Причины своего поступка он внятно объяснить не смог.

Поджог автосалона в Кургане.Видео: УМВД России по Курганской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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