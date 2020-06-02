Общественников возмутил переезд храма в здание, где раньше предлагали услуги эротического массажа

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:30:52+03:00

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Накануне стало известно, что на время реставрации храма Александра Невского на Алом поле верующим отдадут расположенное рядом скандальное здание, прозванное в народе «утюгом» . На время реконструкции и реставрации храма богослужения будут проходить в соседнем здании. Некоторых горожан такой переезд, мягко говоря, покоробил.

— Все бы ничего, да бэкграунд у выбранной на замену площадки с суровым прозвищем «утюг» неоднозначный. Судите сами: построен объект был в начале нулевых без разрешения, впоследствии внутри размещались общественный туалет, ночные клубы, нелегальные казино и салон эротического массажа. Старожилы еще помнят криминальные разборки вокруг да около, — пишут авторы городского телеграм-канал «Челябушка». — Реставрация церкви — дело великое (мозаику, живопись, да и банально вентиляцию с водоснабжением непременно надо восстановить). Но неужели же не нашлось местечка поприличнее? Переезд, способный уронить имидж и испортить атмосферу — ...кхм... спорное решение. Что думают об этом в епархии, а то и в митрополии?

Сейчас храм Александра Невского огородили красным забором. Известно, что работы по реставрации здания могут занять до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU