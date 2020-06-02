2020-06-02T06:30:52+03:00
Общество

Общественников возмутил переезд храма в здание, где раньше предлагали услуги эротического массажа

Там же временно будут проходить богослужения
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что на время реставрации храма Александра Невского на Алом поле верующим отдадут расположенное рядом скандальное здание, прозванное в народе «утюгом» . На время реконструкции и реставрации храма богослужения будут проходить в соседнем здании. Некоторых горожан такой переезд, мягко говоря, покоробил.

— Все бы ничего, да бэкграунд у выбранной на замену площадки с суровым прозвищем «утюг» неоднозначный. Судите сами: построен объект был в начале нулевых без разрешения, впоследствии внутри размещались общественный туалет, ночные клубы, нелегальные казино и салон эротического массажа. Старожилы еще помнят криминальные разборки вокруг да около, — пишут авторы городского телеграм-канал «Челябушка». — Реставрация церкви — дело великое (мозаику, живопись, да и банально вентиляцию с водоснабжением непременно надо восстановить). Но неужели же не нашлось местечка поприличнее? Переезд, способный уронить имидж и испортить атмосферу — ...кхм... спорное решение. Что думают об этом в епархии, а то и в митрополии?

Сейчас храм Александра Невского огородили красным забором. Известно, что работы по реставрации здания могут занять до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом
Общественников возмутил переезд храма в здание, где раньше предлагали услуги эротического массажа
Ущерб на 18 миллионов: житель Кургана сжег новые иномарки в автосалоне
Космонавт с МКС сфотографировал Челябинскую область и рассказал про «уральский Байкал»
Пока без сериалов и шоу: в Челябинской области отключат телевидение и радио
Погода в Челябинске на 2 июня 2020: небольшие дожди и пылюка
На «Таганае» в Челябинской области появится новая тропа
Пандемия позволяет: Кремль назначил новую дату голосования о поправках в Конституцию
Челябинских детей с праздником поздравят актеры Молодежного театра
Челябинская область завершает сев и лидирует по доведению господдержки аграриям
В Челябинской области начали выплачивать детские пособия
Переведут ли Челябинских школьников на дистанционное обучение в следующем году?
Текслер рассказал на федеральном ТВ-канале, хватает ли в области дешевых масок
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии