Алексей Текслер объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:38:08+03:00

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В Челябинской области наблюдается динамика прироста диагностированных случаев коронавирусной инфекцией.

Губернатор Алексей Текслер связывает это с увеличением количества тестирований на ковид. Сказываются и последствия майских праздников, когда, несмотря на режим самоизоляции, люди встречались компаниями, гуляли. Об этом глава региона заявил в эфире федерального телеканала «Вести-24».

— Ситуация действительно достаточна напряженная. Мы на прошлой неделе наблюдали рост числа выявленных случаев. У нас ежедневный рост доходил до 150 случаев в сутки. Для нас это достаточно много: около шести процентов ежедневного прироста. Надо сказать, что уже сегодня количество положительных диагнозов пошло на убыль, их 114. Будем наблюдать за ситуацией, — сказал глава региона.

Из 2,5 тысяч коек, отведенных в регионе под лечение ковидных больных, заняты 765, или 44% от тех, кто болеет на сегодняшний день, остальные — бессимптомные случаи. На 1 июня в области было подтверждено 3132 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU