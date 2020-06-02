2020-06-02T08:24:16+03:00
Общество

В Челябинске на четыре дня закроют дорогу вдоль Успенского кладбища

Улицу перекроют из-за ремонта
Валентина ВАГАНОВА
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Дорога будет закрыта до утра вторника, 9 июня.Дорога будет закрыта до утра вторника, 9 июня.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 5 июня, полностью закроют движение по улице Мастеровой на участке от Свердловского тракта до улицы Автодорожной, — возле Успенского кладбища. Дорогу перекроют в 20 часов в оба направления. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать до утра вторника, 9 июня, и связано с укладкой асфальта. Водителей, привыкших ездить по этой улице, просят заранее выбрать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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