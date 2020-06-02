Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 2 июня 2020 года: рост заболевших продолжается, плюс две новые смерти

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:18:28+03:00

Последние данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске

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На утро 2 июня в Челябинской области подтверждены 3242 случая заболевания COVID-19. Количество зараженных коронавирусом в Челябинске за сутки выросло — плюс 110 случаев. Лечатся от ковида на сегодняшний день 1791 человек.

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За прошедшие сутки выписано 58 южноуральцев. Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1394 пациента.

12 граждан переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

За прошедшие сутки скончались два пациента. Это 51-летний мужчина из Верхнеуральского района, умерший от ковида, и 80-летняя женщина из Трехгорного с острым нарушением мозгового кровообращения, COVID-19 стал сопутствующим диагнозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU