2020-06-02T10:24:07+03:00
Происшествия

Эффектное ДТП: пенсионерка залетела на крыльцо дома в Челябинской области

С травмами ее увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Водитель госпитализирована.Водитель госпитализирована.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Изменить размер текста:

Авария произошла в Магнитогорске на улице Пушкина вечером в понедельник, 1 июня. Очевидцам она напомнила трюки из «Форсажа». 62-летняя автомобилистка после столкновения с иномаркой влетела на ступени дома.

Обстоятельства сейчас выясняют госавтоинспекторы. По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai не уступила дорогу Hyundai Sonata, двигавшемуся по главной, врезалась в него, после чего залетела на крыльцо. Чудом в это время людей здесь не было. Однако без пострадавших не обошлось.

При этом женщина довольно опытный водитель, ее стаж вождения 13 лет. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

При этом женщина довольно опытный водитель, ее стаж вождения 13 лет.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— Водитель получила травмы и была госпитализирована, второй участник ДТП получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Внедорожник залетел на крыльцо дома в Магнитогорске.Видео: Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эффектное ДТП: пенсионерка залетела на крыльцо дома в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 2 июня 2020 года: рост заболевших продолжается, плюс две новые смерти
В Челябинске на четыре дня закроют дорогу вдоль Успенского кладбища
В Челябинской области начали тестирование на антитела к коронавирусу
Алексей Текслер объяснил напряженную ситуацию с коронавирусом
Общественников возмутил переезд храма в здание, где раньше предлагали услуги эротического массажа
Ущерб на 18 миллионов: житель Кургана сжег новые иномарки в автосалоне
Космонавт с МКС сфотографировал Челябинскую область и рассказал про «уральский Байкал»
Пока без сериалов и шоу: в Челябинской области отключат телевидение и радио
Погода в Челябинске на 2 июня 2020: небольшие дожди и пылюка
На «Таганае» в Челябинской области появится новая тропа
Пандемия позволяет: Кремль назначил новую дату голосования о поправках в Конституцию
Челябинских детей с праздником поздравят актеры Молодежного театра
Челябинская область завершает сев и лидирует по доведению господдержки аграриям
В Челябинской области начали выплачивать детские пособия
Переведут ли Челябинских школьников на дистанционное обучение в следующем году?
Текслер рассказал на федеральном ТВ-канале, хватает ли в области дешевых масок
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии