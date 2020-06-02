Эффектное ДТП: пенсионерка залетела на крыльцо дома в Челябинской области
Авария произошла в Магнитогорске на улице Пушкина вечером в понедельник, 1 июня. Очевидцам она напомнила трюки из «Форсажа». 62-летняя автомобилистка после столкновения с иномаркой влетела на ступени дома.
Обстоятельства сейчас выясняют госавтоинспекторы. По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai не уступила дорогу Hyundai Sonata, двигавшемуся по главной, врезалась в него, после чего залетела на крыльцо. Чудом в это время людей здесь не было. Однако без пострадавших не обошлось.
При этом женщина довольно опытный водитель, ее стаж вождения 13 лет.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
— Водитель получила травмы и была госпитализирована, второй участник ДТП получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Внедорожник залетел на крыльцо дома в Магнитогорске.Видео: Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»
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ИСТОЧНИК KP.RU