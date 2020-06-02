Эффектное ДТП: пенсионерка залетела на крыльцо дома в Челябинской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:24:07+03:00

С травмами ее увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Магнитогорске на улице Пушкина вечером в понедельник, 1 июня. Очевидцам она напомнила трюки из «Форсажа». 62-летняя автомобилистка после столкновения с иномаркой влетела на ступени дома.

Обстоятельства сейчас выясняют госавтоинспекторы. По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai не уступила дорогу Hyundai Sonata, двигавшемуся по главной, врезалась в него, после чего залетела на крыльцо. Чудом в это время людей здесь не было. Однако без пострадавших не обошлось.

При этом женщина довольно опытный водитель, ее стаж вождения 13 лет.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— Водитель получила травмы и была госпитализирована, второй участник ДТП получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782635" frameborder="0"></iframe> Внедорожник залетел на крыльцо дома в Магнитогорске.Видео: Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU