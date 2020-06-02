Девочка сломала обе руки в парке Челябинска

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:22:13+03:00

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В Саду Победы школьница упала и самоката и сломала обе руки. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. В парке информацию подтвердили.

— Ребенок катался на своем самокате в парке, упал. Охрана вызвала скорую, скорая позвонили родителям, прибежала мама. Увезли ребенка в больницу, — рассказал КП-Челябинск заместитель директора Сада Победы Эдуард Каминский.

О состоянии ребенка мы спросили в горздраве. Комментарий пообещали дать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU