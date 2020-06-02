2020-06-02T13:31:45+03:00
Общество

Новоселье через 90 лет. В Кыштыме переезжают жильцы аварийных домов

27 семей получили ключи от квартир с чистовой отделкой
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В Кыштыме 27 семей обживают новые квартиры.В Кыштыме 27 семей обживают новые квартиры.Фото: Мария Кириллова
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Жители аварийных двухэтажных домов в Кыштыме получают ключи от новых квартир. Прежнее жилье давно развалилось: домам почти по 90 лет. Был невозможен даже косметический ремонт: коммуникации давно прогнили, фундаменты осели. 27 семей, в том числе, пожилые люди и дети, с опаской закрывали двери квартир: как бы потолок не рухнул!

Теперь ветхие дома по ул. Вайнера,11, Булдымская,14 и Графитовая, 2 снесут. Новоселы обживают квадратные метры в домах по ул. Гагарина и Дальняя. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой. В каждой квартире есть электроплита.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера в 2020 году в регионе выросло финансирование программы расселения аварийного жилья. Вдобавок к собственным деньгам область получила на важное дело 454 млн руб из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Цена вопроса в нынешнем году — 2,3 млрд руб.

В новые квартиры, по данным регионального минстроя, за два года переедут жители трех тысяч аварийных домов в больших и малых городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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