2020-06-03T15:43:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса

Каждый год на фестиваль съезжаются тысячи туристов
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Официально мероприятие никто не отменялОфициально мероприятие никто не отменялФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Брединского района Сергей Воробьев настоятельно попросил туристов отказаться от посещение этно-фестиваля «Аркаим» из-за коронавируса. Ежегодно мероприятие посещают тысячи людей.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева

00:00
00:00

— Сегодня, это исключительная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповедник «Аркаим». В этом году, в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от поездки на Аркаим, — рассказал Сергей Воробьев.

В Брединском районе зарегистрировали 17 случаев заражения COVID-19. Погиб врач Калининской участковой больницы.

Напомним, в этом году на 21-22 июня был запланирован фестиваль в заповеднике «Аркаим». Мероприятие не отменили, так как нет официального запрета на его проведение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области жильцам аварийных домов купят новые квартиры
В Челябинске машина сбила подростка на велосипеде
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 миллиардов рублей
Кто-то паникует и думает, что жизнь закончена: челябинская медсестра рассказала о работе с коронавирусными пациентами
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
«Поехали!»: усть-катавские лифты будут встречать пассажиров голосом Гагарина
Карабаш пал: во всех районах Челябинской области есть больные COVID-19
Кризисные кражи: в Челябинске возбудили уголовное дело из-за воровства решеток ливневок
В Челябинской области 3-летняя девочка выпала из окна и погибла
В Челябинске отказались строить «РМК-Арену» на набережной
«Захотели уйти от рабства»: в Челябинске запускается новая сеть такси, которую создали сами таксисты
Сбербанк в Челябинске за день выдал 110 кредитов на возобновление бизнеса под 2%
На охранника, ударившего трансвестита в супермаркете Челябинска, завели уголовное дело
В Челябинске отремонтируют кукольный театр за 60 млн рублей
Все дети с 1 июня получат подарки от радио «Континенталь»
Райффайзенбанк предлагает #всесразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте
Достраивать челябинское метро будет компания из Екатеринбурга
Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса
Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса
В Челябинской области выпустили сувенирные конверты с Ильменским заповедником
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 июня 2020 года: еще 114 новых случаев
В Челябинской области проверили незаконные пляжные ларьки
«Требовали менять счетчик»: после жалобы КП-Челябинск лже-энергетиков накажут рублем
Челябинский бизнесмен Артур Никитин требует признать его компанию банкротом
В Челябинской области врач торговал больничными листами
Сотрудники челябинского трубопрокатного завода заразились коронавирусом
12-летняя флейтистка из Челябинска прошла в финал национального отбора в оркестр Юрия Башмета
Будет прохладно: в Челябинской области ожидаются заморозки