Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса
Глава Брединского района Сергей Воробьев настоятельно попросил туристов отказаться от посещение этно-фестиваля «Аркаим» из-за коронавируса. Ежегодно мероприятие посещают тысячи людей.
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— Сегодня, это исключительная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповедник «Аркаим». В этом году, в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от поездки на Аркаим, — рассказал Сергей Воробьев.
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Напомним, в этом году на 21-22 июня был запланирован фестиваль в заповеднике «Аркаим». Мероприятие не отменили, так как нет официального запрета на его проведение.
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ИСТОЧНИК KP.RU