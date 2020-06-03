В Челябинске отказались строить «РМК-Арену» на набережной

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:32:47+03:00

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Русская медная компания, которая собиралась построить «РМК-Арену» на набережной реки Миасс, поменяла свое решение. В мэрии Челябинска сказали, что все упирается в деньги.

— Руководством холдинга РМК принято решение отказаться от реализации проекта в связи с экономической нецелесообразностью. О чем генеральный директор холдинга Д.А. Подлипский уведомил Администрацию города Челябинска в письменном виде, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Как сообщают СМИ, проект оценивали в 5 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU