2020-06-03T15:40:06+03:00
Общество

Карабаш пал: во всех районах Челябинской области есть больные COVID-19

В муниципалитете не было зараженных с начала эпидемии
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Регион держался с начала эпидемии. Фото: Вадим АрхиповРегион держался с начала эпидемии. Фото: Вадим Архипов
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Теперь все: в Челябинской области не осталось районов, где нет зараженных COVID-19. Дольше всех держался Карабаш, в котором с начала пандемии не было случаев заражения, однако в округе появился первый подтвержденный диагноз.

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По информации от газеты «Карабашский рабочий», изначально у 32-летней жительницы города диагностировали пневмонию, однако после госпитализации в челябинскую больницу у пациентки взяли тест на COVID-19, который дал положительный результат. Сейчас идет поиск контактных.

Всего в регионе на 3 июня подтверждено 114 новых случаев. Больше всего зараженных в Челябинске (1014 пациентов), Магнитогорске (771) и Златоусте (477).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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