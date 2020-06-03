Карабаш пал: во всех районах Челябинской области есть больные COVID-19
Теперь все: в Челябинской области не осталось районов, где нет зараженных COVID-19. Дольше всех держался Карабаш, в котором с начала пандемии не было случаев заражения, однако в округе появился первый подтвержденный диагноз.
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По информации от газеты «Карабашский рабочий», изначально у 32-летней жительницы города диагностировали пневмонию, однако после госпитализации в челябинскую больницу у пациентки взяли тест на COVID-19, который дал положительный результат. Сейчас идет поиск контактных.
Всего в регионе на 3 июня подтверждено 114 новых случаев. Больше всего зараженных в Челябинске (1014 пациентов), Магнитогорске (771) и Златоусте (477).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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