На крупном перекрестке в Челябинске перекрыли движение из-за пострадавшего пешехода

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:37:17+03:00

Автолюбитель не заметил прохожего в темноте. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

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Поздно вечером в среду, 3 июня, на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев перекрыли движение из-за серьезной аварии. Спешащим домой водителям пришлось ждать, пока полиция оформит протокол.

В аварии пострадал пешеход. По словам очевидцев, серьезно.

На перекрестке в Челябинске сбит пешеход, движение перекрыли.Видео: сообщество Таксист Карим Челябинск/подслушано в такси .

Прокомментировать ситуацию мы попросили ГИБДД города. Подробности ДТП отдел пропаганды пообещал сообщить максимально оперативно. А пока смотрим видео — десятки машин застряли в непробиваемой пробке.

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ИСТОЧНИК KP.RU