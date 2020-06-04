На крупном перекрестке в Челябинске перекрыли движение из-за пострадавшего пешехода
Поздно вечером в среду, 3 июня, на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев перекрыли движение из-за серьезной аварии. Спешащим домой водителям пришлось ждать, пока полиция оформит протокол.
В аварии пострадал пешеход. По словам очевидцев, серьезно.
На перекрестке в Челябинске сбит пешеход, движение перекрыли.Видео: сообщество Таксист Карим Челябинск/подслушано в такси .
Прокомментировать ситуацию мы попросили ГИБДД города. Подробности ДТП отдел пропаганды пообещал сообщить максимально оперативно. А пока смотрим видео — десятки машин застряли в непробиваемой пробке.
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ИСТОЧНИК KP.RU