2020-06-04T09:34:48+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске перевернулся грузовик с вахтовиками из Челябинска

Губернатор Алексей Текслер лично контролирует ситуацию
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В ХМАО перевернулся грузовик с вахтовиками из Челябинской области. Фото: Архив КП.В ХМАО перевернулся грузовик с вахтовиками из Челябинской области. Фото: Архив КП.
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ДТП с рабочими-вахтовиками из Челябинской области случилось в Ханты-Мансийске сегодня утром. В аварии пострадали семь человек.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль. Известно, все семеро травмированных госпитализированы в ОКБ Ханты-Мансийска.

Первый замгубернатора Ирина Гехт и Минздрав области по поручению главы региона держат связь с медицинскими службами Югры. По оперативной информации, жителям области оказывается необходимая медпомощь.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО, по предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшего колеса. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В больницу пострадавших везли санитарной авиацией. Устанавливаются причины случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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