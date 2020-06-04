2020-06-04T09:41:04+03:00
Общество

Минэкономразвития готовит проект, созвучный с законодательной инициативой Андрея Барышева

Тема проекта — досрочный выход на пенсию
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В марте этого года депутат Государственной Думы от Челябинской области Андрей Барышев внес законопроект о досрочном выходе на пенсию для граждан, достигших 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Согласно проекту, такие льготы предусмотрены для россиян, которые состоят на бирже труда не менее одного года и не могут найти работу, либо не имеют возможности трудиться по состоянию здоровья. Обязательный трудовой стаж при этом должен быть не менее 15 лет.

Тема досрочного выхода на пенсию остается актуальной особенно в период экономического кризиса, сформировавшегося на фоне затянувшейся эпидемиологической ситуации в России.

Минэкономразвития разработало проект, в котором, как и в проекте Андрея Барышева, говорится о необходимости предоставления гражданам предпенсионного возраста возможности выхода на заслуженный отдых раньше положенного по законодательству срока. Данная антикризисная мера включена в рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики.

По версии авторов документа, для получения пенсионных выплат, женщины должны достигнуть возраста 52,5 лет, а мужчины — 57,5 лет.

Проекту Минэкономразвития еще предстоит пройти этап финальной корректировки, а затем он поступит на рассмотрение в правительство.

В свою очередь, Андрей Барышев также намерен отстаивать законодательную инициативу, которая оказалась созвучна с предложениями Минэкономразвития.

Напомним, челябинский депутат был одним из немногих, кто в 2018 году не голосовал за повышение пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минэкономразвития готовит проект, созвучный с законодательной инициативой Андрея Барышева
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