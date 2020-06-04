2020-06-04T11:51:58+03:00
Общество

От коронавируса в Челябинской области погибли почти 50 человек

Чаще всего о погибших стали сообщать в мае
Лидия ПЕСКОВА
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Погибших почти 50 человек.Погибших почти 50 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Челябинской области унес жизни 49 человек. Такова статистика на 4 июня 2020 года. Ранее эксперты предупреждали, что число смертей в мае вырастет. И действительно без погибших в Челябинской области не обходится ни один последний день.

Коронавирус в Челябинске. Последние новости на 4 июня

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По данным минздрава Челябинской области, 26 жертв ковид имели тяжелые сопутствующие заболевания, еще 23 смерти обусловлены только коронавирусом.

Первым умершим пациентом с ковид стал 66-летний житель Челябинска. Мужчина долгое время лечился от рака и был выписан из столичной клиники как паллиативный больной. На родину его доставили на самолете в тяжелом состоянии. Через несколько дней он скончался. Это было в апреле.

Первым погибшим медиком был 51-летний доктор из Брединского района. Он заразился, когда брал анализы у больных. Медик долго лечился от простой простуды, так как анализы на ковид выдавали отрицательный результат. А когда у него развилась двухсторонняя пневмония, спасти мужчину уже не получилось.

Самым молодым погибшим стал 35-летний пациент из Магнитогорска. О его смерти медики сообщили в последний день мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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