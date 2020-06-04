2020-06-04T12:10:56+03:00
Общество

Райффайзенбанк: 38% россиян планируют сэкономить на отпуске

В топ-5 факторов, определяющих выбор места для путешествия, вошла эпидемиологическая обстановка
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Райффайзенбанк проанализировал, как изменился подход россиян к планированию отпуска. Согласно данным, полученным в ходе опроса более 2 тысяч жителей крупных городов, в этом году большая часть россиян (57%) планируют отдыхать в России, при этом в топ-5 факторов, определяющих выбор места для путешествия, вошла эпидемиологическая обстановка. Бюджет на отпуск снижается: больше трети отпускников (38%) в этом году планируют потратить на отдых меньше, чем обычно.

Отпуск не на диване: секреты экономии

Коронавирус не помешал россиянам строить планы в отношении отпуска. Только 13% респондентов заявили, что проведут это время дома. При этом самым популярным направлением для путешествий в этом году оказалась Россия — локальный туризм выбрали 57% опрошенных. 14% планируют путешествие и зарубеж, и по России. Лишь 16% россиян уверены, что в этом году проведут отпуск за границей.

Для большинства респондентов (80%) это будет семейный отпуск. Возможно, именно поэтому в 2020 году главным определяющим фактором при выборе направления для путешествия является его стоимость. Почти каждый второй респондент (45%), организовывая отпуск в этом году, не готов потратить более 30 тыс. рублей на человека. При этом 38% опрошенных заявили, что собираются экономить сильнее, чем обычно.

Главным способом снизить расходы в путешествии 56% респондентов называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, чуть менее популярны использование программ лояльности и четкое планирование бюджета.

«На Алтае строят эко-отели, на Кольском полуострове — глэмпинги»

Большинство россиян, планирующих в этом году путешествовать по России, мечтают отправиться на юг (53%). Почти каждый третий респондент заявил, что хотел бы провести отпуск в Алтае или на Байкале (27%), а 22% опрошенных выбрали местом путешествия крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград). Однако 74% опрошенных согласились с тем, что активнее путешествовали бы по России, если бы знали об интересных местах и деталях организации маршрута.

Наиболее интересными и неочевидными местами для путешествий по России эксперты «Клуба путешествий Михаила Кожухова» назвали Алтай, Соловки, Сахалин, Дагестан и Кольский полуостров. Подавляющее большинство опрошенных не были ни в одном из этих мест. При этом Сахалин и Кольский полуостров хотят посетить 71% респондентов, Соловки — 55%, Дагестан — почти каждый второй участник опроса (49%). Чемпионом по потенциалу востребованности в этом списке остается Алтай: туда хотят съездить 91% респондентов.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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