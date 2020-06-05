В Челябинске появится альтернатива сервисам заказа такси

5 Июнь 2020 2020-06-04T19:34:16+03:00

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Еще одно приложение: в Челябинске заработала альтернатива Яндекс.Такси и Ситимобилу. Агрегатор X-car более интересен тем, что основан опытными московскими таксистами, а потому уделяет внимание и работе водителя.

Как рассказал региональный координатор Григорий Рыбак изданию «Деловой квартал-Челябинск», главной особенностью сервиса является строгий отбор водителей — опыт не менее трех лет и российская прописка не менее 10.

— Мы не хотим, чтобы водитель перерабатывал. У нас, если водитель будет делать 15-20 заказов за восемь часов, он заработает 3,5 тысячи рублей «грязными». Грубо отнимем аренду и бензин — минус 1,5 тысячи рублей. У водителя остается 2 тысячи рублей. И зачем человеку сутками-то работать? — говорит Григорий Рыбак.

Тех же кто решит переработать ждет программная блокада — система попросту не даст водителю принимать заказы. Впрочем, плюсы есть и для пассажиров. Несмотря на более высокую цену в сравнении с другими игроками, людям не придется платить больше в зависимости от часов пик, а также они будут получать кэшбек.

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ИСТОЧНИК KP.RU