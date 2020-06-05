2020-06-05T04:31:23+03:00
Общество

Читатель КП-Челябинск обманул цыганку и помог незнакомцу вернуть 3 тысячи рублей

Рассказываем, какой способ придумал находчивый гражданин
Ирина ГОЛЛАЙ
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Не заводите разговоров с цыганами, и ваши денежки будут целы.Не заводите разговоров с цыганами, и ваши денежки будут целы.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Читатель КП-Челябинск Виктор Орлов не смог пройти мимо чужой беды и помог незнакомому пареньку вернуть деньги, отданные цыганке. Он вспомнил способ, который когда-то помог ему самому.

— Я заметил на улице паренька, который громко ругался с цыганкой. Понял: парню нужна чья-то помощь. И решил подойти. Оказалось, цыганка забрала у парнишки три тысячи рублей и не отдает их обратно, — рассказал Виктор.

Находчивый гражданин достал свой пропуск с работы, подошел к парочке и представился полицейским.

— Я попросил вернуть деньги. Цыганка не испугалась. Тогда я сделал вид, что вызывают наряд полиции: объяснил ситуацию, назвал адрес. А гадалке сказал: вы задержаны, — говорит Виктор.

Потом мужчина сделал вид, что отвлекся — цыганка вернула деньги и убежала. По словам Виктора, его задело полное равнодушие окружающих.

— Наши сотрудники пресекают такие правонарушения. Но горожанам изначально не нужно связываться с гадалками. Если к вам подошли и пытаются заговорить — уходите. Вопрос за вопросом, и вы окажетесь в их ловушке. В Челябинске были случаи, когда люди настолько сильно попадали под влияние гадалок, что шли в банк и приносили им крупные суммы на следующий день, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Если вы все-таки стали жертвой цыган, обязательно обращайтесь в полицию. И постарайтесь запомнить внешность обидчиков. Можно сфотографировать мошенниц на телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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