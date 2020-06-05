Аптека в Челябинской области насмешила покупателей фразой о масках

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:38:24+03:00

Говорят, что смех лечит. Но только не в этом случае. Фото: Нина Давлетзянова.

Разбираем с филологом, как нельзя говорить

Изменить размер текста: A A

Давно прошли времена, когда кондукторы мучили горожан фразой «оплатите за проезд». Теперь двоечники берут в оборот другое сложное выражение. На дверях аптеки в Миассе красуется объявление: «Не забудьте одеть маску».

— Почему филологи не заходят в эту аптеку? Им не во что одеть маску, — иронизирует наша коллега журналист Нина Давлетзянова на своей личной страничке в социальных сетях.

Для тех, кто все-таки не понял филологический юмор, проведем краткий ликбез, ведь, судя по ситуации, маски останутся с нами надолго. Очень не хочется, чтобы уши филологов снова резала эта глупая фраза.

Итак, одеть можно КОГО-ТО живого (а еще манекен, куклу). После этого можно совершить обратное действие и кого-то — раздеть.

А надеть можно ЧТО-ТО, например, маску. И потом — снять это что-то.

— Одевают Надежду. Надевают одежду, — напоминает Нина Давлетзянова.

Да, и кстати, про транспорт. Правильно говорить: «оплатить проезд» или «ЗАплатить ЗА проезд». Смешивать эти сочетания слов — ошибка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU