Аптека в Челябинской области насмешила покупателей фразой о масках
Давно прошли времена, когда кондукторы мучили горожан фразой «оплатите за проезд». Теперь двоечники берут в оборот другое сложное выражение. На дверях аптеки в Миассе красуется объявление: «Не забудьте одеть маску».
— Почему филологи не заходят в эту аптеку? Им не во что одеть маску, — иронизирует наша коллега журналист Нина Давлетзянова на своей личной страничке в социальных сетях.
Для тех, кто все-таки не понял филологический юмор, проведем краткий ликбез, ведь, судя по ситуации, маски останутся с нами надолго. Очень не хочется, чтобы уши филологов снова резала эта глупая фраза.
Итак, одеть можно КОГО-ТО живого (а еще манекен, куклу). После этого можно совершить обратное действие и кого-то — раздеть.
А надеть можно ЧТО-ТО, например, маску. И потом — снять это что-то.
— Одевают Надежду. Надевают одежду, — напоминает Нина Давлетзянова.
Да, и кстати, про транспорт. Правильно говорить: «оплатить проезд» или «ЗАплатить ЗА проезд». Смешивать эти сочетания слов — ошибка.
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ИСТОЧНИК KP.RU