В Челябинской области потеплеет до +32 градусов

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:55:40+03:00

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Уже к середине следующей недели на Южный Урал придет знойное лето. По крайней мере, об этом говорят карты синоптиков. А они, знаете, более точные, чем у гадалок. Сейчас расскажем, к какому дню подготовить самые легкие вещи вашего гардероба.

По прогнозам Гидрометцентра России, пик жары будет в среду, 10 июня. В этот день воздух в Челябинске прогреется до +32 градусов в тени. Все дни, предшествующие среде, температура будет повышаться на пару градусов в сутки и, в конце концов, поднимется на 10 градусов.

Вероятность осадков в эти дни нулевая — ни малейшего дождика. Ветер еле заметен. Из-за этого в городе могут продлить НМУ. Но если вы отдыхаете на природе, лучше погоды для отпуска и каникул и придумать нельзя.

Ночи в Челябинске тоже станут теплее: до +10.

Абсолютно такой же прогноз синоптики дают для всей Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU